A Siderno Forum dell’area Locride dell’UrbanLab BiodiverCity

Le idee e la disseminazione della cultura del verde e dei temi riferibili alla transizione ecologica saranno al centro del forum dell’area Locride dell’UrbanLab BiodiverCity in programma venerdì 17 maggio alle 9.30 nella sala del consiglio comunale di Siderno.

Tra i temi principali del confronto, patrocinato da Ministero dell’Interno, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Siderno e Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, le infrastrutture verdi per le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano; gli ecosistemi di naturalità urbana, esistente e di progetto, per la sicurezza e il benessere delle comunità; la diffusione della cultura del verde e gli adempimenti previsti a carico dei Comuni nel quadro della legge regionale 7/2024 su “Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, dei consiglieri metropolitani Salvatore Fuda e Domenico Mantegna, del sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni e del dirigente del settore “Pianificazione e valorizzazione del territorio e leggi speciali della Città Metropolitana” Pietro Foti, interverranno i docenti universitari Tommaso Manfredi, Concetta Fallanca, Bruno Bernardi, Giuseppe Bombino, Fabio Lombardi, Pasquale A. Mariziliano, Antonio Taccone e Rocco Zappia.

Interverranno altresì i professionisti del gruppo di ricerca e sperimentazione Bruno Gianmarco Carrà, Chiara Corazziere, Valentina Monteleone, Maria Teresa Rizzo, Elvira Stagno e Giandomenico Gangemi.