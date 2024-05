Rimosse dalle strade di Catanzaro 16 carcasse di mezzi abbandonati

Mattinata impegnativa per la Polizia Locale di Catanzaro, che ha visto il nucleo ambientale impegnato nella rimozione di ben 16 carcasse di veicoli - tra auto e moto - sparse per la città, dal centro storico fino alle periferie.

Rimozioni che arrivano dopo una attenta attività di monitoraggio al fine di ridurre e contrastare il fenomeno dell'abbandono in strada di veicoli, spesso fermi anche per anni.

"L'attenzione su questo fenomeno, che investe pesantemente il decoro urbano resta sempre alta e vede l'amministrazione impegnata in prima linea per liberare le nostre strade dall'ingombro di mezzi e di carcasse che occupano illecitamente il suolo pubblico" commenta l'assessore Marinella Giordano.

"Lo abbiamo sottolineato tempo fa e - aggiunge - continuiamo a ribadirlo oggi, i cittadini devono sapere che abbandonare veicoli sulle vie della città è un illecito per cui non esiteremo a ricercare e punire i trasgressori, ricordando che si tratta di rifiuti speciali dagli effetti nocivi per l'ambiente".

"Sottolineo, dunque, l'appello al rispetto delle regole e degli spazi comuni, sperando che gli interventi dei nostri vigili si possano ridimensionare facendo leva sul buon senso dei cittadini" conclude l'assessore.