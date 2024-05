Mormanno consegnata tessera della biblioteca alla vicepresidente della Regione Princi

"Mormanno rappresenta un buon esempio per tutta la Regione, perchè ha considerato la cultura come espressione di rinascita di una comunità". Così la vice presidente della Regione Calabria, Giusi Princi, ha salutato la delegazione dell'amministrazione comunale di Mormanno che è arrivata nella Cittadella di Catanzaro per consegnare, come promesso nel giorno dell'inaugurazione, all'esponente della giunta regionale la tessera numero 1 della biblioteca comunale, rinnovata e digitalizzata grazie ai fondi del bando sulla cultura.

Il sindaco Paolo Pappaterra, il vice sindaco Giuseppe Fasano, l’assessore Maria Olga Fortunato e l’Assessore Angelica Regina hanno incontrato la cicepresidente Giusi Princi che ha avuto parole di grande ammirazione per il progetto della Biblioteca Comunale di Mormanno.

"La vostra comunità - ha sottolineato la Princi - ha scelto la cultura come faro di speranza, occasione di formazione che coinvolga non soltanto le nuove generazioni, gli over sessanta ma tutte le fasce di età".

"Elogiando il progetto comunale di Mormanno - conclude la nota dell'ente - che prevede la digitalizzazione di un significativo patrimonio librario comunale, una apposita sala di lettura per i più piccoli e un festival di lettura tra Calabria e Basilicata con autori italiani che incontreranno i ragazzi delle scuole, la vice presidente ha anche annunciato che nella prossima programmazione regionale la giunta del Presidente Roberto Occhiuto ha deciso di stanziare altri 7 milioni e mezzo di risorse per implementare le biblioteche e sostenere la cultura.