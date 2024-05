Condizionatore Samsung AR35: caratteristiche e funzionalità

Tra i tanti condizionatori a parete che Samsung mette a disposizione dei propri clienti, una menzione è doverosa per il modello AR35, un dispositivo che mette in mostra linee ricercate e morbide, ma che si fa apprezzare anche per i consumi ridotti e la notevole silenziosità: un mix di ingredienti che viene impreziosito da un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando del device entry level del vasto catalogo di condizionatori del marchio coreano: per questo motivo le sue funzionalità sono limitate rispetto a quelle che caratterizzano i modelli di fascia superiore. Ciò non toglie che si possa beneficiare di prestazioni eccellenti, tanto in fase di riscaldamento quanto in fase di raffrescamento, e consumi ridotti. I condizionatori Samsung 12000 btu AR35 propongono parecchie funzioni grazie a cui il clima degli ambienti può essere modificato in modo da garantire un piacere speciale.

Il design e la tecnologia

Questo condizionatore a parete vanta un aspetto estetico unico, con forme eleganti e morbide grazie agli spigoli arrotondati. L’unità è avvolta dal pannello frontale in maniera delicata: pannello che, fra l’altro, integra lo schermo a led. Meritano di essere notate anche le dimensioni ridotte, per un formato compatto che è sinonimo di leggerezza. Questo contribuisce anche a facilitare le operazioni di installazione e la successiva manutenzione. La versatilità, insomma, è il punto di forza di questa unità interna, che può essere abbinata a un’unità esterna inverter dotata di compressore Twin Rotary dando vita a un condizionatore monosplit.

Comfort domestico, aria pulita e comodità

Sono compatte anche le dimensioni del telecomando, che presenta comandi molto chiari e semplici da utilizzare. In generale, i condizionatori AR35 di Samsung si rivelano alquanto silenziosi, con una pressione sonora di appena 22 decibel, paragonabile a quella di un fruscio di foglie. Le diverse funzioni di cui sono dotate le unità interne possono essere impostate senza difficoltà usando proprio il telecomando in dotazione. Vale la pena di citare fra l’altro la funzione di deumidificazione, grazie a cui, togliendo umidità dall’ambiente, è possibile contrastare la terribile afa dei mesi estivi; ci sono, poi, il timer, la funzione di ventilazione, la funzione Eco e la funzione Sleep, che rende il dispositivo ancora più silenzioso nel corso della notte. L’unità interna AR35, inoltre, presenta un filtro HD contro gli allergeni e la polvere, grazie a cui è possibile trattenere le polveri nell’aria, limitando gli allergeni presenti. Ne deriva aria pulita, grazie a un filtro che per altro può essere estratto senza difficoltà, in modo che ne venga garantito una pulizia costante e rapida.

L’unità esterna

La gamma di condizionatori del marchio coreano è oggetto di una costante evoluzione, che sta coinvolgendo in modo particolare i modelli di ultima generazione. Tale trend riguarda fra l’altro l’uso del gas R32, un prodotto a ridotto impatto ambientale. Il produttore ha aggiornato, con l’aggiunta della pompa di calore e della tecnologia inverter, l’unità esterna per modelli monosplit. Proprio la pompa di calore rappresenta il motore del climatizzatore, ed è studiata per essere sostenibile, a tutto vantaggio dell’ambiente. Grazie alle unità esterne per monosplit, è possibile collegare un’unità interna sola.

Risparmiare con Samsung

L’unità esterna per il modello AR35 mette a disposizione la potenza di cui c’è realmente bisogno in virtù delle necessità di climatizzazione del contesto nel quale l’unità interna è collocata. Non è eccessivo parlare di un vero e proprio gioiello di tecnologia, in grado di garantire performance sempre alte e di regalare un comfort eccellente non solo quando il condizionatore viene usato in raffreddamento, ma anche quando esso viene adoperato in riscaldamento. L’unità esterna, inoltre, tramite il sistema Digital Inverter assicura un significativo risparmio energetico, mentre il compressore Digital Inverter Twin Rotary a otto poli fa sì che la temperatura possa essere mantenuta costante e senza sbalzi.

Shopping online su Zetaidraulica.it

Zetaidraulica.it è il negozio online in cui fare acquisti quando si ha bisogno di un climatizzatore. Anche AR35 di Samsung, infatti, è disponibile nel catalogo di questo store, che mette a disposizione dei propri clienti una vasta gamma di prodotti, spaziando dalle caldaie Beretta e Immergas alle pompe di calore, passando per la rubinetteria Grohe e i ventilconvettori, senza dimenticare i termoarredi Zehnder e i termosifoni di Faral.