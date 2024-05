Arvalia Lamezia conquista il terzo posto nella Final Four di pallanuoto

Con un meritatissimo terzo posto, la squadra di pallanuoto della Arvalia Lamezia ha concluso ieri un’avvincente giornata di sfide. Ospite della piscina olimpionica di Crotone, il team della Piana è sceso in vasca per la Final Four della categoria Esordienti di pallanuoto, riuscendo a ribaltare quelle che sin dall’inizio potevano sembrare le sorti della competizione.

La formazione guidata da mister Enzo Mirante e dal vice Pierluigi De Fazio era, infatti, approdata alla giornata di ieri trovandosi al quarto posto dopo la regolar season, ma già nella mattinata ha dimostrato una grinta superiore persino nell’incontro con la prima classificata, ossia la Cosenza Pallanuoto, durante il quale, però, nulla ha potuto fare vista la superiorità tecnica della compagine avversaria.

Le parole d’incoraggiamento del proprio coach sono decisamente servite ai lametini per affrontare la seconda sfida, quella contro l’Italica RC: proprio in quel momento i giovanissimi atleti della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme si sono armati di determinazione e concentrazione, riuscendo a far propria la vittoria del match.

Un trionfo, questo, che ha consentito all’Arvalia Nuoto Lamezia di aggiudicarsi il piazzamento sul terzo gradino del podio, nonostante la squadra fosse composta da molti piccoli atleti al loro debutto.

Il merito del grande risultato conseguito va a Mirko Astorino, Mattia Ceraudo, Gabriele Bernardini, Nicolò Ceraudo, Michele Siniscalchi, Joshua Della Porta, Giuseppe Anello, Pasquale Chirumbolo, Luca Fragale, Andrea Chirico e Giuseppe Graziano.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Simone Bernardini, presente alla finale.