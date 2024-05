A Crotone l’inaugurazione della statua “Foca Monaca”

"Siamo felici di aver donato gratuitamente alla città di Crotone una scultura rappresentante uno degli animali più rari del mondo e presente nei nostri mari : la Foca Monaca. La statua viene elargita in tutte le località in cui vive il mammifero. Questa opera è simbolo di fratellanza e di unione tra tutte le genti che vivono sulle sponde del Mediterraneo. Rappresenta la fragilità umana e di tutte le creature che popolano il mare Nostrum".

E' quando comunicano le associazioni ambientaliste Circolo per l’ambiente Ibis Odv di Crotone e Gruppo Foca Monaca Aps di Roma.

"Le comunità che hanno adottato questa statua hanno scelto da tempo di vivere in armonia con tutti gli abitanti, umani e non umani, che popolano il territorio. La solidarietà e l’accoglienza sono valori fondanti e sono un esempio da trasmettere ai visitatori, per il bene di tutti ed in modo particolare delle future generazioni", hanno continuato.

"La prima, raffigurante una mamma foca col suo cucciolo, è stata donata a Marettimo nel 2009. Successivamente sono state donate scultureanaloghe alla comunità di Komiza nell’isola di Vis in Croazia nel 2012, alla comunità di Othoni piccola isola greca a nord di Corfù nel 2015. A Gibilterra è stata installata una versione a grandezza naturale nel 2016, mentre l'ultima, nel 2022 nell’isola di Caprera in Sardegna", hanno fatto sapere.

"Sono in corso i preparativi per installarne numerose altre nelle seguenti località: isola di Linosa, in Sicilia, porticciolo di Bizert in Tunisia, Parco nazionale di Al Hoseyma in Marocco, presso Porquerolles in Francia, a Palma di Maiorca in Spagna, a Duino, presso Trieste", hanno sottolineato le associazioni.

"Siamo impegnati da anni nello studio, tutela e salvaguardia di questa specie. Attualmente stiamo operando nel nostro mare, in un areale che parte dal porto cittadino e copre l’intera area marina protetta di Capo Rizzuto. Da tre anni siamo tra i principali protagonisti di un progetto internazionale denominato Care4Seals in collaborazione con Università Bicocca di Milano che si pone l’obiettivo di integrare ricerca scientifica e sensibilizzazione per la conservazione della foca monaca del Mediterraneo", hanno detto ancora.

"La parte di ricerca scientifica, consiste nel monitoraggio della specie attraverso l’analisi del Dna ambientale, secondo un protocollo altamente innovativo messo a punto dall’Università di Milano Bicocca nell’ambito dell’iniziativa Spot the Monk. Grazie a questi studi e agli avvistamenti avvenuti negli ultimi anni , possiamo dire con certezza che questo rarissimo animale è tornato a ripopolare la nostra costa. La Scultura è realizzata dal Maestro Giulio Cosimi Bagada su idea di Marco De Salvo, del Gruppo Foca Monaca", hanno fatto ancora sapere.

"Si estende, a tutta la cittadinanza, l'invito di partecipazione alla cerimonia di inaugurazione che si svolgerà sulla passerella del lungomare di Crotone mercoledì 22 Maggio alle ore 16.00 con la presenza del Consiglio comunale dei bambini. A seguire alle ore 18.30 presso i locali dello Yachting Kroton club Asd nel porto vecchio, ci sarà un workshop sulla Foca Monaca diretto dal famoso documentarista Emanuele Coppola considerato il massimo esperto italiano di questa specie", hanno concluso.