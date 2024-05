A2. Ispezione sul viadotto Rago, carreggiata nord chiusa tra Morano e Campotenese

Nell’ambito del programma di monitoraggio continuo ed approfondito dell’infrastruttura viaria si sua competenza, l’Anas ha pianificato l’ispezione e gli accertamenti tecnici al viadotto Rago della A2, l’Autostrada del Mediterraneo, in prossimità del km 183,150 in direzione nord, nel territorio comunale di Morano Calabro, in provincia di Cosenza.

Per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza, venerdì 24 maggio dalle 8 alle 14, si rende necessaria la chiusura del tratto compreso tra il km 187,750 e il km 177,600, in carreggiata nord, con uscita obbligatoria dall'Autostrada in direzione nord dal km 187,750 (allo Svincolo di Morano/Castrovillari) e rientro in Autostrada al km 177,600 (Svincolo di Campotenese).

Durante la chiusura, il flusso di traffico in direzione nord, deviato con uscita obbligatoria dall’Autostrada dallo svincolo di Morano/Castrovillari proseguirà sulla NSA 432 e la SP 241 (ex SS19) per rientrare in Autostrada dallo svincolo di Campotenese.