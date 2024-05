Sparatoria nella periferia romana: morta anziana calabrese colpita da proiettile vagante

Non ce l'ha fatta l'anziana che ieri pomeriggio, al Villaggio Prenestino di Roma, è stata colpita accidentalmente da un proiettile vagante. La donna, ottantunenne originaria di Reggio Calabria, era totalmente estranea alla vicenda: si trovava infatti a bordo di un'auto assieme ad una amica, e stava passando di lì per caso.

Nonostante l'immediato soccorso ed il trasferimento d'urgenza all'ospedale Umberto I, le condizioni della malcapitata sono subito apparse gravi avendo perso circa due litri di sangue. Nonostante un delicato intervento chirurgico che aveva permesso di estrarre l'ogiva del proiettile, è stata mantenuta in coma farmacologico per le condizioni disperate. Finché questa mattina non è stato registrato il decesso.

Intanto è caccia all'uomo che avrebbe esploso almeno cinque colpi di arma da fuoco - i cui bossoli sono stati rinvenuti a terra - da un'auto rossa.