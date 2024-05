Crotone. Cani domestici: scattano i controlli sui microchip

Alla Polizia Locale di Crotone saranno consegnati a breve due dispositivi per la lettura elettronica dei microchip: lo ha deciso l’assessorato all’Ambiente del Comune pitagorico, per un ulteriore impulso all’attività di controllo e monitoraggio dei cani domestici e, anche, nell’ottica di contrasto al fenomeno del randagismo.

Come è noto, i proprietari hanno l’obbligo di munire il proprio animale di microchip, che contiene la registrazione di un codice identificativo e che, registrato presso l’Anagrafe Canina Regionale, permette di associare il quattro zampe ai dati anagrafici del suo padrone.

L’obiettivo delle nuove strumentazioni in dotazione al Comando di Polizia Locale, come spiega l’assessore Angela Maria De Renzo, è quello di contrastare il fenomeno dell’abbandono e verificare l’iscrizione regolare all’anagrafe canina, promuovendo al contempo la cultura della responsabilità del possesso degli animali d’affezione.

“Un atto innovativo e di civiltà ma anche un segnale di sensibilità nei confronti del migliore amico dell’uomo ed un invito a non abbandonarli” viene precisato dall’ente.

L’amministrazione comunale, pertanto, invita tutti i cittadini che sono possessori di cani, qualora non lo avessero ancora fatto, di provvedere ad identificare e registrare all’anagrafe i propri amici a quattro zampo, anche per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.