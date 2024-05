Clochard ripreso in un video mentre viene malmenato: denunciati sei minori

Avrebbero aggredito un clochard a pugni, schiaffi e calci riprendendo il tutto in un video, mentre il povero malcapitato di origine romena, stava dormendo in alcuni locali abbandonati di un centro di formazione professionale a San Costantino Calabro, in provincia di Vibo Valentia.

Così, dopo la denuncia dell'uomo sono partite le indagini dei carabinieri della locale stazione, che hanno portato alla denuncia di sei persone, tutti minori, alla Procura della Repubblica per i minorenni di Catanzaro con l'accusa di maltrattamenti, percosse e lesioni, con l'aggravante dei futili motivi.

Inoltre, questi ultimi avrebbero anche dato fuoco agli oggetti che il senzatetto aveva con sé, compresi gli effetti personali ed i vestiti.

"Episodi del genere sono assolutamente da censurare e certamente danneggiano l'immagine della nostra comunità, che nella stragrande maggioranza è fatta di persone perbene. Si tratta di un fatto gravissimo anche perché commesso ai danni di una persona che non poteva difendersi. San Costantino Calabro, comunque, non è un paese violento. Ci tengo a ribadirlo", ha commentato il sindaco del comune.