Un giorno di vacanza? Ecco le migliori mete in Europa

Avete un solo giorno di vacanza a disposizione, ma volete in ogni caso dedicarlo alla vostra più grande passione, ovvero i viaggi? Allora dovreste sapere come fare una vacanza di un giorno è una tendenza che è sempre più di moda. Non solo in Italia, ma anche tra tantissimi inglesi, che stanno cambiando le proprie abitudini di viaggio proprio in tal senso.

Una recente ricerca ha messo in evidenza come nel Regno Unito sono sempre di più le persone che hanno scelto di puntare a fare molti più viaggi all'anno, ma sempre in giornata. E ci sono diverse destinazioni in territorio europeo che rappresentano un'ottima soluzione per fare una vacanza di un giorno .

Non ci sono eguali con Praga

A tutti gli effetti, l’indagine ha messo in evidenza come non ci siano altri capitali europee così convenienti come Praga per organizzare una bellissima vacanza di una sola giornata. Uno studio che si è focalizzato su diversi fattori, dal momento che sono stati approfonditi e combinati gli orari dei voli, ma anche i prezzi per poter consumare i pasti fuori, senza dimenticare il costo dei trasporti pubblici e dei vari tour guidati in città.

Praga è risultata la capitale europea di gran lunga migliore sotto questo punto di vista. La capitale della Repubblica Ceca, infatti, è particolarmente vicina all’Inghilterra, dal momento che partendo da Londra ci vogliono solamente 2 ore di aereo.

Dando uno sguardo in giro per Praga, si capisce in men che non si dica come sia anche particolarmente conveniente dal punto di vista delle spese. Ad esempio, il costo di utilizzare i mezzi pubblici supera leggermente un euro a biglietto. Lo stesso discorso vale anche per i pasti, dal momento che mangiare fuori a Praga non costa certamente come in Italia. Basti pensare che, mediamente, per un pasto nella capitale ceca si spendono all’incirca 8 euro. Nessun’altra capitale europea fa registrare questo dato in termini di spesa.

Parigi, Cracovia e Roma alle spalle di Praga

In questa particolarissima classifica troviamo al secondo posto Parigi. È chiaro che da Londra la distanza è veramente ridotta ai minimi termini, dal momento che ci vogliono solamente 75 minuti per raggiungerla. Tra l’altro, a Parigi si ha solamente l’imbarazzo della scelta per quanto concerne i tour guidati, dato che ce ne sono oltre 800. Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo Cracovia, la capitale polacca, in cui si può scegliere tra più di 550 tour guidati, oltre che si può trovare una particolare convenienza per quanto riguarda i pasti, dato che hanno un costo in media di poco inferiore ai 9 euro a persona.

La destinazione più economica

Probabilmente non ne avete mai sentito parlare, eppure in termini di vantaggi economici, non c’è nessun’altra città in Europa che costa meno di Brasovia. Si tratta di una città collocata in Romania e nel folto calderone della città studio, non c’è davvero nulla di più economico. Chi viaggia a Brasovia, infatti, spende una cifra di poco superiore a 9 euro per svolgere un po’ tutte le attività proposte.

Alle spalle di Brasovia troviamo Tirana, città che rappresenta la capitale dell’Albania. Da queste parti godersi una vacanza di una sola giornata è davvero conveniente: basti pensare che il costo di un biglietto per muoversi con il trasporto pubblico costa meno di 40 centesimi. Stesso discorso quando si tratta di mangiare in qualche locale in città, visto che si spende circa 10 euro a pasto. Leggermente più cara di Tirana c’è Sofia, che si classifica al terzo posto in questa speciale classifica. La capitale della Bulgaria, infatti, è ancora decisamente economica: un biglietto per un mezzo pubblico ha un costo intorno agli 80 centesimi, mentre un pranzo o una cena fuori costano, in media, 10 euro.