In arrivo l’evento “Lupi d’Aspromonte” la Resistenza degli scout reggini

Il 7 giugno alle 18, presso la sede Anpi Ruggero Condò, via Pio XI 94, in collaborazione con L’Altro Aspromonte, avrà luogo l'evento "Lupi d’Aspromonte" la Resistenza degli scout reggini. Un'occasione imperdibile per scoprire storie affascinanti di coraggio e resistenza.

Giuseppe Arcidiaco ci condurrà in un viaggio attraverso due storie emblematiche dello scoutismo italiano durante il periodo fascista. La prima storia racconta delle Aquile Randagie, un gruppo di scout di Milano e Monza che, nonostante i divieti imposti dal regime, continuarono clandestinamente le loro attività, mettendo a rischio la propria vita per salvare perseguitati e feriti durante la guerra.

La seconda storia, meno conosciuta ma altrettanto significativa, è quella dei Lupi d’Aspromonte. Questo gruppo di giovani scout di Reggio Calabria, sotto la guida di Pino Romeo, Cesare Cremisini e Nicola Serini, continuò a operare segretamente, preservando i valori dello scoutismo in una delle zone più impervie d'Italia.

Le loro avventure, dal nascondiglio nelle baracche di San Prospero ai campi estivi sulle montagne dell’Aspromonte, rappresentano un esempio di resistenza e fedeltà agli ideali scout", conclude Anpi.