Droga a Santa Teresa e San Vito: cinque arresti a Cosenza, in tre finiscono in carcere

Cinque persone, quattro di Cosenza ed una di Montalto Uffugo, sono finite sotto la lente dei carabinieri ed indagate per la detenzione e la cessione si droga - in particolare di hashish, marijuana e cocaina - nella città di Cosenza.

Su ordine del Gip del Tribunale locale, e nel corso dell’operazione chiamata in codice Santa Teresa, sono stati tutti arrestati: per tre di loro si sono così spalancate le porte del carcere, mentre per le altre due è stata disposta la misura meno afflittiva dei domiciliari.

I militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia bruzia, che hanno condotto le indagini, hanno documentato diverse cessioni di droga, a fronte di un congruo corrispettivo in denaro, prevalentemente nelle aree cittadine di Santa Teresa (da cui il nome dell’inchiesta) e San Vito.

Nel corso dell’attività uno degli indagati, oggi destinatario della misura cautelare personale, è stato arrestato in flagranza a Montalto Uffugo dopo esser stato trovato con circa 5 chili e mezzo di hashish, 190 grammi di marijuana, altri 560 di cocaina e con una pistola semiautomatica cal. 7.65, con la matricola abrasa, fornita di un caricatore contenente 7 cartucce dello stesso calibro.