Crotone. Ai domiciliari nasconde una pistola in veranda, finisce in carcere

All’interno del tubo di scarico che si trova sulla veranda di casa nascondeva una pistola semiautomatica, calibro 7.65, completa di caricatore, con la matricola abrasa e che, analizzata dalla Polizia Scientifica, è risultata perfettamente funzionante.

Per questo motivo un 30enne di Crotone è finito in carcere: la Squadra Mobile del capoluogo pitagorico hanno infatti ritrovato l’arma durante una perquisizione nella sua abitazione nel quartiere Tufolo, dove l’uomo - noto per i suoi pregiudizi - era ristretto ai domiciliari dal dicembre scorso.

Per il giovane è scattata quindi la denuncia in stato di arresto per porto e detenzione illegale di arma da fuoco e per la ricettazione della stessa; successivamente è stato associato presso la Casa Circondariale di Crotone e messo a disposizione della Procura della Repubblica locale.