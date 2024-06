Firenze, scontro fatale con una minicar: perde la vita giovane del crotonese

Tragedia nella serata di ieri a Firenze, nel quartiere di Campo di Marte, dove si è verificato un grave incidente stradale costato la vita ad un ventinovenne originario di Pagliarelle, frazione di Petilia Policastro nel crotonese. Non c'è stato nulla da fare per Davide Sicilia, che, a bordo della sua moto, si sarebbe scontrato contro una minicar - guidata da una minorenne - mentre si avvicinava all'incrocio con Via Campo d'Arrigo.

Uno scontro a velocità sostenuta avvenuto attorno alle 22:00, che non ha lasciato scampo al giovane. Nonostante il pronto intervento del personale medico, non è stato possibile far altro che constatare il decesso del malcapitato, che si trovava in città per un lavoro nei cantieri della Tav. Presente sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso, al fine di ricostruire la dinamica esatta del sinistro.