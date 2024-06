Zes Unica, Coldiretti: “Bene estensione del credito ad imprese agricole”

C'è soddisfazione da parte di Coldiretti per la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che estende il credito di imposta Zes unica (di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124) alle imprese agricole che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Un provvedimento importante, arrivato dopo le diverse interlocuzione avute con Coldiretti, che consentirà alle imprese che si trovano nei territori delle regioni che formano la cosiddetta "Zes Unica" (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), di richiedere il credito in parola per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantati nelle predette regioni.