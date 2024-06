Incidente sulla Statale 106 nel catanzarese, ferito gravemente un 18enne

Un ragazzo giovanissimo, appena 18enne, è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale ed è stato trasferito d’urgenza nell’ospedale del capoluogo di regione dove attualmente è ricoverato in rianimazione.

È accaduto nel pomeriggio di oggi sull’ormai famigerata statale 106 jonica, nel tratto catanzarese compreso tra i comuni di Squillace Lido e Roccelletta di Borgia.

Almeno due le vetture coinvolte nel sinistro, una Ford ed una Mercedes, oltre che una moto. Una della auto, a causa del sinistro è finita fuori strada.

Sul luogo sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 di Montepaone Lido, che hanno prestato le prime cure e fatto giungere sul posto l’elisoccorso che ha preso in carico il 18enne, le cui condizioni sono apparse subito serie, per trasportarlo nel nosocomio di Catanzaro.

Presenti anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso ed a cui spetterà ora la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.