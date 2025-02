Tragico incidente a Roccelletta di Borgia: un morto ed un ferito

Tragico incidente questo pomeriggio a Roccelletta di Borgia, dove si è verificato un violento scontro tra due auto - una Fiat Punto ed una Wolkswagen Scirocco - in Via Scylletion. La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire, anche per il fatto che una delle due auto, dopo l'impatto, è finita fuori strada ribaltandosi più volte. Grave invece il bilancio dell'impatto, che conta un morto ed un ferito in condizioni critiche.

Sul posto i sanitari del 118 assieme ai Vigili del Fuoco - il cui intervento si è reso necessario per estrarre le vittime dai mezzi e mettere in sicurezza l'area - ad alle forze dell'ordine per i rilievi del caso. Rimasto ferito, seppur lievemente, anche l'altro autista, che è ora ricoverato in ospedale per maggiori accertamenti.

Notizia in aggiornamento