La Nazionale Azzurra vince la Coppa Comen di Cipro: Pittelli grande protagonista

E' andato ben oltre il sogno, grazie alla forza della sua determinazione, alla passione che accompagna ogni suo respiro e al coraggio di non tirarsi indietro di fronte a ogni sacrificio che ha dovuto affrontare in questi anni, il giovanissimo Gianluca Pittelli.

Già campione di nuoto in occasione dei Criteria Nazionali 2022 nei 100 Rana e bronzo nei 200 Misti, l'atleta della Arvalia Nuoto Lamezia, classe 2008, ha dato prova del proprio talento anche quest'anno ai Criteria, riuscendo a far suo l'argento nei 100 Rana. A darne notizia la stessa società lametina.

"Si era - continua la nota - già qualificato per i Campionati Italiani Estivi lo scorso maggio quando è arrivata la convocazione ufficiale per la Coppa Comen, disputata dal 14 al 16 giugno a Cipro. E' stato Marco Menchinelli, il responsabile tecnico delle Nazionali Giovanili di Nuoto, a selezionare proprio Gianluca per rappresentare la Nazionale Azzurra insieme ad altri 15 atleti maschi e 16 femmine. Poi la partenza per Limassol, per una manifestazione di così alto prestigio.

E così un traguardo dopo l'altro: il quinto posto nei 100 Rana, il tempo per i Campionati italiani Assoluti, il record regionale Categoria Ragazzi a pochi decimi dal podio; e ancora, quinto posto nei 200 Rana con il miglioramento di 1 secondo e 4 decimi, il tempo per i Campionati Italiani di Categoria A nei 100 Stile. Gianluca capitano e portabandiera della squadra italiana. E poi la vittoria.

Ebbene sì: proprio l'Italia, con il nostro Gianluca Pittelli, ha vinto la Coppa Comen 2024. Una soddisfazione immensa per la società che gestisce la piscina comunale "Salvatore Giudice" di Lamezia Terme, sempre più orgogliosa del suo atleta. E questo è solo l'inizio, ne siamo certi!

Impossibile non festeggiare un traguardo come quello appena raggiunto: vi aspettiamo tutti venerdì 21 giugno, alle 16, nell'impianto di via G. De Sensi, per celebrare questo sogno sempre più concreto di Gianluca e della Arvalia Lamezia".