Le eccellenze dello Stretto in vetrina presentate tra Reggio e Messina

Per la prima volta, in via formale, l’Area dello Stretto inizierà a parlare di turismo in maniera unitaria. L’occasione è la seconda edizione del Meeting del Turismo 2024 (Meet), promosso dal Comune e Città metropolitana di Messina, dal Comune e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, e dall'Autorità portuale dello Stretto. Dal 23 al 29 giugno, 19 buyer turistici italiani, europei ed internazionali, molti dei quali in arrivo grazie ai nuovi collegamenti aerei di Ryanair, partner dell’iniziativa, si divideranno tra Reggio Calabria e Messina per valutare e programmare, tramite visite sui posti, workshop e b2b, possibili pacchetti per le due aree metropolitane dello Stretto.

Uno specifico protocollo d'intesa realizzerà iniziative congiunte di promozione turistica per l'area dello Stretto che sarà identificato, per l’occasione: Lo Stretto del Mito tra Scilla e Cariddi. Idealmente si seguirà la ‘Rotta di Ulisse’, dalla prospettiva dalle ‘terrazze sullo Stretto’, in questo caso le fortificazioni ‘Umbertine’. Oggi a Messina, a Palazzo Zanca, l’incontro di presentazione dell’accordo, al quale hanno preso parte, il consigliere metropolitano reggino, Giuseppe Ranuccio, delegato al Turismo, ed il consigliere comunale di Reggio Calabria, Giovanni Latella, entrambi in rappresentanza del sindaco Giuseppe Falcomatà, della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria. La delegazione è stata accolta dal sindaco di Messina, Federico Basile, dall’assessore al turismo Enzo Caruso e dall’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro. Erano presenti, inoltre, rappresentanti della Camera di commercio messinese, promotori turistici, tra i quali Medfort e la stessa Autorità portuale dello Stretto.

I buyer, appositamente selezionati in collaborazione con il Comune di Messina, parteciperanno preventivamente ad un tour nell’Area metropolitana dello Stretto: a Messina dal 23 al 26 giugno e nel reggino dal 27 al 29 giugno. La Città metropolitana di Reggio Calabria metterà a disposizione una sala debitamente allestita per un incontro delle aziende del comparto turistico della Città metropolitana con i buyer presenti. L’avvio ufficiale sarà domenica 23 giugno, alle 18:00, a Messina, al Capo Peloro Resort. Sulla sponda reggina il 27 giugno i buyer saranno accolti al Museo di Reggio Calabria, poi visiteranno la città. Il 28 giugno sono previste visite nella Locride, nell’area Grecanica e in Costa Viola. Sabato 29 giugno, in conclusione si terrà un workshop nell’hotel Altafiumara e gli incontri ‘b2b’.