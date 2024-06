Spaccio, armi mal custodite e proiettili abusivi: denunciati padre e figlio

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, nell’ambito di un servizio volto al contrasto al traffico di stupefacenti nella frazione Perticaro di Umbriatico, durante una perquisizione hanno rinvenuto nella disponibilità di un uomo di 47 anni 15 grammi di marijuana, 74 munizioni calibro 12 non denunciate e 250 grammi di pallini in metallo.

Nello stesso contesto, al padre di quest'ultimo, un 76enne, gli hanno trovato tre armi - due fucili ed una pistola - con 468 cartucce (sempre calibro 12) che, sebbene regolarmente denunciate, non erano custodite come previsto dalla normativa, poiché riposte in una cassaforte le cui chiavi potrevano esser prese anche dal nipote minorenne.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre i due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Crotone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, omessa custodia di armi e detenzione abusiva di munizioni.