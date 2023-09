Controlli antidroga nel centro di Crotone: tre denunce nel fine settimana

Nel corso di questa settimana sono proseguiti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Crotone soprattutto nel centro cittadino, volti soprattutto al consumo delle sostanze stupefacenti ed al controllo circolazione stradale. Nell’ambito dei servizi antidroga sono stati segnalati alla Prefettura di Crotone tre giovani italiani e uno straniero per possesso, rispettivamente, di cocaina e marijuana.

In merito al rispetto del codice della strada, che ha subito di recente delle modifiche per prevenire le distrazioni dovute all’uso del cellulare, sono stati sanzionati, denunciandoli penalmente, due uomini italiani, trovati alla guida senza patente, in modo recidivo, e con la patente di guida ritirata.

I carabinieri proseguiranno anche in questi giorni i controlli alla circolazione stradale, nel tentativo di prevenire le violazioni più gravi, quali la guida in stato di ebbrezza e le distrazioni, per scongiurarne le conseguenze spesso tragiche.