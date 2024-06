Un incidente stradale è avvenuto stamani sulla statale 160 jonica, nel tratto del comune di Corigliano-Rossano, nel cosentino. Due i mezzi coinvolti, un furgone ed un’auto, un’Audi.

Nel corso del sinistro sono rimaste ferite due persone ma non in modo grave. Inevitabili disagi alla circolazione nel tratto interessato con code e rallentamenti. Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine per quanto di competenza.