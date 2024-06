Azienda Zero, Domenico Minniti è il direttore sanitario

Domenico Minniti

Azienda Zero continua nel suo percorso di strutturazione. Nella giornata di oggi il commissario straordinario Gandolfo Miserendino, dopo aver valutato i diversi curricula pervenuti a conclusione della manifestazione di interesse indetta lo scorso 4 giugno, ha proceduto a nominare il dottor Domenico Minniti come direttore sanitario.

L’ente di governance, sul quale il presidente della Regione e commissario ad acta, Roberto Occhiuto, sta puntando per mettere ordine nel sistema sanitario in Calabria, completa la sua direzione strategica mettendo, così, un altro importantissimo tassello nel percorso tracciato, sin dal suo insediamento, dal commissario straordinario Miserendino.

Nativo di Napoli ma cresciuto in Calabria, precisamente a Reggio Calabria, 63 anni, Domenico Minniti, medico anestesista-rianimatore, per la sua vasta competenza in materia di emergenza-urgenza, ha maturato diverse e importanti esperienze professionali negli enti sanitari della nostra Regione.

"La nomina del direttore sanitario si inquadra nel percorso di strutturazione messo in campo per dare corpo all’ente, e rappresenta un’altra tappa importante nel suo processo organizzativo" ha dichiarato il commissario straordinario Miserendino. "Sono certo che, con l’arrivo di Minniti, Azienda Zero potrà contare su una professionalità valida che, per la sua profonda conoscenza del sistema sanitario calabrese, rappresenterà un valore aggiunto per l’azione che l’ente è chiamato a svolgere".