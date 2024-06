Trionfo di energia per gli atleti dell’Hanuman Gym Sport Center nel kickboxing

Nel mondo dello sport, ci sono momenti che definiscono non solo le carriere degli atleti, ma anche la filosofia e l'anima delle istituzioni che li supportano. Nei giorni scorsi l'Hanuman Gym Sport Center di Crotone ha vissuto uno di questi momenti. Un gruppo di giovani atleti ha conquistato una serie di vittorie impressionanti, testimoniando non solo la loro forza fisica, ma anche una crescita psicologica e personale straordinaria.

Nel palazzetto comunale di Sersale, si è tenuta la manifestazione Ring Zone 5, un torneo open che ha visto la partecipazione di tantissime associazioni sportive provenienti da tutta la Calabria. Nella stessa giornata, sul lungomare di Lamezia Terme si è tenuto il Summer Championship 2.0 con incontri di K1 e Kicklight. I fighter crotonesi, sapientemente allenati dai maestri Antonio Albo e Fabio Cusato, hanno conquistato otto primi posti e quattro medaglie d’argento.

In particolare, il giovane e determinato Gabriele Senatore dominando l’intero match, ha confermato le proprie attitudini negli sport da combattimento e ha conquistato il primo posto nel contatto pieno. Anche Salvatore Colacino si è confrontato nel contatto pieno con un avversario ostico ma è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio al ginocchio. Sono saliti sul podio anche Antonio Gerace, Joele Vecchio, Vlad, Stefano Lagani, Alex Arcuri, Guido Ranieri, Andrea Cimino, Emanuele De Micco e Federico Muccillo.

Il successo degli atleti dell'Hanuman Gym Sport Center non è frutto del caso. Dietro ogni pugno, ogni calcio, c'è un impegno costante e una disciplina ferrea. La professionalità e la saggezza dei maestri Antonio Albo e Fabio Cusato da sempre punta a creare un ambiente che incoraggi non solo la competizione, ma anche il rispetto reciproco e la crescita personale. Gli allenamenti, guidati da coach esperti e qualificati, non si limitano a migliorare le capacità fisiche degli atleti, ma anche a sviluppare una forte resistenza mentale, a superare i propri limiti con una mentalità positiva e ad affrontare le avversità che la vita ci frappone ogni giorno.

Insegnare ai ragazzi a superare le proprie paure, a rialzarsi quando si cade, a non arrendersi di fronte agli ostacoli. Le arti marziali sono anche questo perché oltre la manifestazione, oltre il combattimento, oltre il ring c’è molto di più: un trionfo di forza fisica, ma soprattutto di crescita psicologica e personale. Questi giovani campioni sono l'incarnazione dei valori di disciplina, rispetto e resilienza che il centro promuove. Ogni vittoria è una testimonianza del potere dello sport come strumento di trasformazione e crescita, e l'Hanuman Gym Sport Center conferma la propria determinazione nella formazione dei campioni di domani.