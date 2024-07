Pugilato interregionale a Lamezia, due vittorie e una sconfitta per la Hanuman Gym

Grande spettacolo a Lamezia Terme nella manifestazione di pugilato interregionale che ha visto protagoniste le regioni Calabria, Sicilia e Campania.

Grandi prestazioni per i pugili della Hanuman Gym di Crotone, guidati dal maestro Michele Covelli, che portano a casa due vittorie ed una sconfitta per ferita.

Vittorie a firma di Ianis Mocanu nei 67 kg youth e di Giuseppe Gungui al debutto nei 61kg youth. Mocanu ha combattuto contro il siciliano vasta con un pugilato efficace e continuo confermandosi giovane promessa crotonese.

Giuseppe Gungui ha sconfitto il forte pugile di Vibo, Lorenzo, del maestro Facciolo, in un match colmo di tecnica e velocità, con colpi puliti e tanto spettacolo, forse il miglior incontro della serata.

Infine, da registrare la sconfitta per Gianluca Gigante (un ragazzino di appena 13 anni al debutto ) per intervento medico: nei primi secondi del match il medico ha sospeso il combattimento al primo scontro tra i due pugili causa epistassi).

Il presidente Antonio Albo e il maestro Michele Covelli hanno ringraziato, a nome di tutta l’Hanunam Gym, l'amico e maestro di Lamezia Group 15 Angelino Mascaro organizzatore dell’evento.

Ennesima ciliegina sulla torta per l’Hanuman Gym, segno che l’associazione sta lavorando bene sul territorio, arriva dalla convocazione di Gabriel Leuzzi Ileshi nella Nazionale Italiana, peso supermassimo youth 92+, in partenza per uno stage a Bucarest (Romania) dal 2/7 al 13/7 con i coetanei rumeni per un confronto e conseguente debutto in maglia azzurra.