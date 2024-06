Alla Pollino Basket il titolo regionale di Serie C, i complimenti di De Gaio (Coni)

"Mi complimento con la Pollino Basket per la vittoria del titolo regionale di Serie C esprimo grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. La Pollino Basket è un gruppo di ragazzi, prima ancora che giocatori, che ha sempre onorato al massimo la maglia, lottando contro ogni avversario e riuscendo a competere con i valori dello sport". E' quanto scrive il fiduciario Coni Anna De Gaio.

"Al presidente - continua la nota - Luigi Filpo, al mister Isidoro Silella a tutto lo staff e ai giocatori della Pollino Basket l’augurio di proseguire con ulteriori successi in futuro. Viva lo sport".