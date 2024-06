Tragedia nello Jonio, sbarcano a Crotone salme delle vittime

Ha attraccato intorno alle 21 e 20 di questa sera, sulla banchina del porto nuovo di Crotone, Nave Diciotti, l’unità della Guardia Costiera che trasporta, purtroppo, un carico di morte.

Si tratta di meno di una decina di corpi delle vittime del terribile naufragio avvenuto lunedì scorso (QUI) a circa 120 miglia nautiche dalle coste della Calabria, nel mar Jonio, dal quale sono riusciti a salvarsi solo in undici.

Da allora le ricerche in mare non si sono mai fermate con gli uomini della Guardia Costiera che stanno battendo palmo a palmo l’area interessata dalla disgrazia, alla ricerca dei cadaveri dei dispersi, in tutto oltre una sessantina, di cui circa la metà già recuperati, e tra i quali vi sono ahinoi anche diversi minorenni.

Sulla banchina di Crotone, intanto, sono all’opera le forze dell’ordine ed i volontari della Croce Rossa. Allestito sul molo un gazebo nel quale i medici legali, già presenti, eseguiranno direttamente sul posto gli esami esterni sui corpi delle povere vittime.

