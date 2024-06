Pizzicato in auto con cinque chili di marijuana, a casa aveva un chilo di coca: arrestato

Viaggiava in auto con circa cinque chili e mezzo di marijuana un uomo di originario di Tropea, nel vibonese, fermato nella frazione Mesiano di Filandari dalle fiamme gialle che controllando la sua vettura vi hanno scovato la droga che era nascosto dentro delle scatole contenenti libri scolastici.

Dopo questo rinvenimento, i finanzieri hanno quindi deciso di perquisire anche l’abitazione del soggetto, eseguita con l’aiuto del cane antidroga “Jerry-Lee”, ritrovando nei mobili della cucina dell’altro stupefacente, un panetto di cocaina da un chilo confezionato in un modo che fa sospettare provenga dal Sudamerica.

Sempre in casa, c’erano una somma in contanti di circa tremila euro, tre bilancini di precisione, due macchine per sottovuoto e diverso materiale utile alla preparazione delle dosi.

Secondo gli investigatori la droga ritrovata, sul mercato allo spaccio, avrebbe potuto fruttare una cifra che si aggira intorno ai duecento mila euro.

Il tutto è stato ovviamente sequestrato, insieme all’auto utilizzata per il trasporto. Per l’uomo, dopo l’inevitabile arresto, si sono palancate le porte della casa circondariale di Vibo Valentia. Il suo arresto è stato poi convalidato ed il Gip del Tribunale del capoluogo ha disposto per lui i domiciliari.

Sono in corso degli approfondimenti investigativi per individuare eventuali complici coinvolti nel traffico della droga, oltre ad appurare il luogo di provenienza dello stupefacente.