Vertenza Abramo, Sbarra (Cisl): “Obiettivo e difendere i lavoratori”

''Bisogna assicurare subito una soluzione positiva alla vertenza dei 1.100 operatori di Abramo Customer Care collocati nelle aree di Catanzaro, Crotone e Cosenza''. È quanto sottolinea il leader della Cisl, Luigi Sbarra, in una nota, che prosegue: "Governo, Regione Calabria, e azienda Tim devono dare un segnale forte coordinato econcertato di distensione, con una proroga delle commesse finalizzataa dare piena continuità produttiva e occupazionale per il temponecessario a costruire una soluzione strutturale e di prospettiva".

"L'obiettivo immediato non può che essere la messa in sicurezza di tutti i lavoratori, donne e uomini che hanno accumulato in questi anni professionalità e competenze che ora non possono andare dissipati" prosegue Sbarra. "Tanto più in territori difficili sotto il profiloeconomico e sociale, flagellati da altissimi tassi di disoccupazione e povertà, in cui l'ulteriore perdita della capacità industriale apre a rischi enormi e si fa spesso irreversibile".

"Per questo la Cisl chiama tutti i soggetti coinvolti, a partire da Tim ed altre aziende pubbliche, alla massima coesione e responsabilità sociale,scongiurando il fermo delle attività e dei servizi e creando le condizioni di una transizione pienamente tutelata" viene detto in conclusione. "È necessario difendere gli operatori di Abramo Customer Care, le lorofamiglie, ma anche la capacità del territorio di esprimere lavoro stabile e di qualità, a beneficio di tutti''.