Linee di costa e spiagge, Ispra aggiorna il censimento: Calabria superata solo dalle isole

La Calabria è la terza regione in Italia per chilometri di costa, superata solo da Sardegna e Sicilia. Lo conferma l'Ispra nel suo censimento delle coste del bel paese, che complessivamente coprono uno distanza di oltre 8.300 chilometri da nord a sud. Il rapporto dell'istituto va ad integrare i dati già raccolti nel 2020, nel quale viene anche calcolata al superficie ricoperta dalle spiagge, dalle aree rocciose e da quelle antropizzate.

Le spiagge caratterizzano il 41% della linea di costa, occupando più du 3.400 chilometri sul totale, ed in genere sono estese (in media) dai 20 agli 80 metri. La maggior parte delle spiagge (i due terzi) sono concentrati al Sud, dove si trovano anche la spiagge maggiormente estese. Anche in questo caso l'istituto conferma un primato della Calabria, le cui spiagge corrispondono al 20% del totale nazionale per superficie, ed al 17% del totale per estensione.

Guardando ai grafici forniti dall'Ispra - i cui dati sono consultabili online (QUI) - la regione con più chilometri di costa è la Sardegna, seguita dalla Sicilia. La Calabria è la prima regione della penisola, seguita dalla Puglia e dalla Toscana. Chiudono la classifica il Friuli-Venezia-Giulia, la Basilicata ed il Molise.