Tir perde il controllo e si schianta contro un new jersey, autista incastrato nell’abitacolo

È finito in ospedale l’autista di un tir che stamani è stato protagonista di un brutto incidente stradale sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel territorio di Castrovillari.

Intorno alle 6 e 30 del mattino il mezzo pesante, che stava percorrendo la corsia sud, per cause che sono ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo andando a impattare contro una barriere new jersey.

Il conducente del camion è così rimasto incastrato nell’abitacolo e sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, intervenuti sul posto, ad estrarlo dal mezzo per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno successivamente accompagnato nel nosocomio più vicino.

Il tratto autostradale interessato dall’incidente è attualmente chiuso al transito fino al termine delle operazioni di soccorso.