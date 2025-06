Tragedia sfiorata sull’A2: mezzo pesante precipita da viadotto, due feriti

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un grave incidente stradale avvenuto quest'oggi lungo l'Autostrada A2, precisamente all'imbocco del viadotto Salso ricadente nel territorio comunale di Castrovillari. Il mezzo pesante sul quale viaggiavano i due soggetti è infatti finito fuori strada dopo aver urtato le barriere laterale, precipitanto sotto al viadotto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco assieme ai soccorritori del 118, alle forze dell'ordine ed a personale dell'Anas. Una volta recuperati i due malcapitati - feriti ma non in pericolo di vita - è iniziata la messa in sicurezza del tratto stradale in direzione nord.