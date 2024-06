A Le Castella riapre il presidio stagionale della Guardia Costiera

Anche per la stagione balneare 2024 è stata sottoscritta la Convenzione tra Capitaneria di porto di Crotone, Comune di Isola Capo Rizzuto e Provincia di Crotone, in qualità di Ente gestore dell’Area Marina Protetta, per la riapertura di un nucleo distaccato della Guardia Costiera a Le Castella.

La convenzione prevedrà, anche per la prossima stagione estiva, il rischieramento nel porto di un battello costiero, per l’attività di controllo e di vigilanza, nonché di una aliquota di personale militare. Obiettivo comune delle parti, garantire la sicura e regolare fruizione turistico-balneare delle coste ricadenti nell’AMP di Capo Rizzuto e del mare territoriale prospiciente.

Inoltre prevede un’attività continuativa che possa rappresentare il giusto e qualificato deterrente atto a fronteggiare eventuali illeciti, mediante l'intensificazione dei controlli e l'ampliamento delle fasce orarie durante le quali la presenza dell’Autorità Marittima potrà garantire l'adempimento dei propri compiti d'istituto.

La presenza del personale della Guardia Costiera garantirà un valido punto di riferimento per tutti coloro che si approcciano alle spiagge ed al mare durante il periodo estivo in una zona ad alta vocazione turistica.