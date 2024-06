“Salis vestita come cameriera di Catanzaro”: è polemica tra la città e Vittorio Feltri

Vittorio Feltri

Ancora una volta Vittorio Feltri la spara grossa. Sebbene non nuovo ad esternazioni per così dire estemporanee e colorite, il decano dei giornalisti italiani in un video pubblicato su Tik Tok - social sempre più “latrina” della comunicazione moderna - se la prende con la neo parlamentare Ilaria Salis descrivendola “vestita come una cameriera di Catanzaro”, riferendosi al vestito indossato nel suo primo giorno a Bruxelles, e, non contento, rincarando la dose precisando che ciò sia “la cosa più bassa che si possa immaginare”.

Parole, quelle del giornalista, che non potevano non accendere il risentimento della città di Catanzaro, sindaco Nicola Fiorita in testa, che si è scagliato contro Feltri, anch’egli via social, definendolo “il vero volto della Padania” e annunciando di volerlo querelare: “Lo porteremo in tribunale per le sue inaccettabili offese alla nostra città e per le sue frasi razziste” ha scritto il primo cittadino.

“Questi - ha aggiunto Fiorita nel suo post - sono i campioni dell’autonomia differenziata” invitando il giornalista “se ha un minimo di decenza” a chiedere scusa alla città del tre colli “e alle donne che sgobbano nei bar e nei ristoranti con grande dignità”.

Al primo cittadino ha fatto eco anche il consigliere regionale e comunale Antonello Talerico, che ha ricordato le parole dello stesso Feltri, in passato, “quando affermò che tutto il meridione sarebbe la bara della civiltà” e definendo il pensiero dello stesso giornalista come “miserabile”.