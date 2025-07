Madonna di Porto Salvo: sul molo di Catanzaro la statua bronzea di Verrino

Mai incontro seppure casuale fu più opportuno, propizio e fruttuoso come quello avvenuto ieri pomeriggio, sul molo di Catanzaro Marina, fra il sindaco Nicola Fiorita e lo scultore Luigi Verrino, fra la folla, all'arrivo della tradizionale statua della Madonna di Porto Salvo, per la "processione a mare" sullo storico peschereccio Marvin, che ha avuto la fortuna di essere sorteggiato, seguito da tante imbarcazioni equipaggiate da devoti.

Il primo cittadino del capoluogo della Calabria, Fiorita, ha confermato allo scultore Verrino che la sua statua di bronzo di grandi dimensioni della Madonna di Porto Salvo, attualmente collocata alla Calabroparati, verrà installata sul molo del porto di Catanzaro su un'alta colonna, e che l'opera verrà conglobata nelle economie del grande progetto del porto. E' quanto si legge in una nota che da conto dell'incontro.

"Lo scultore Luigi Verrino - prosegue la nota - ha ringraziato di cuore il sindaco Nicola Fiorita, ribadendo che il suo è un omaggio alla Città di Catanzaro, ai marinai, ai pescatori, e che in pratica non chiede nulla per l'esecuzione artistica dell'opera ma soltanto le spese vive sostenute dalla fonderia per la fusione del bronzo e naturalmente per l'installazione.

Fiorita ha avuto sincere parole di grande apprezzamento per lo scultore Verrino, al quale ha anche chiesto notizie di alcune sue opere che aveva già apprezzato e che erano destinate ad arredare e impreziosire il lungomare. Accanto al sindaco, la sua vice Giusy Iemma che ha già avuto modo di vedere e di apprezzare la statua della Madonna di Porto Salvo firmata Luigi Verrino.

Anche Sua Eccellenza Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, monsignor Claudio Maniago, vedendo l'immagine della Madonna di Verrino su una monografia dedicata all'artista, si è riservato ad andare a benedire la statua nel piazzale della storica azienda Calabroparati, fondata dallo stesso Luìgi Verrino, in attesa della collocazione nel porto a protezione dei marinai. La devozione a Catanzaro alla Madonna di Porto Salvo è grande, affonda le sue radici nella storia.

La processione di ieri ne è stata un'ulteriore prova: centinaia e centinaia di bagnanti sulla riva del Mar Jonio ad applaudire al passaggio della statua della Madonna, custodita nella chiesa, sul peschereccio Marvin di Toto La Monica esperto pescatore e armatore della marineria di Catanzaro Lido, fuochi d'artificio dagli affollati lidi balneari, preghiere, canti religiosi, corteo di imbarcazioni da Giovino a Roccelletta sotto la stretta vigilanza di Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Polizia municipale, Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza.

Una festa religiosa e civile che tuttavia - come hanno osservato diversi marinai - nel corso degli anni tende a ridimensionarsi, mentre, come ha rimarcato il fondatore e presidente del Premio Mar Jonio, Luigi Stanizzi, va ancora di più valorizzata sia sotto il fondamentale aspetto religioso che sotto quello della tradizione marinota, che si fonda sul tramandare da generazione in generazione la fede popolare.

E la grande statua bronzea realizzata dal maestro scultore Luigi Verrino, una volta collocata a Catanzaro Lido come ha assicurato il sindaco Nicola Fiorita, contribuirà a rilanciare una grande festa di popolo e di fede, che potrebbe implementare il turismo, anche quello - perché no - religioso. Molto soddisfatti per le rassicurazioni del sindaco i marinai e i vertici della Cooperativa Pescatori.