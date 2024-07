Si taglia la vena giugulare con una motosega: grave operaio 61enne

Stava tagliando un albero con la motosega, quando - per cause ancora in fase di accertamento - si è tagliato la vena giugulare con lo stesso strumento che aveva in mano, il quale gli ha provocato una grave emorragia.

Così, un operaio di 61 anni è stato soccorso e portato in un primo momento al nosocomio di Soveria Mannelli - dove si è verificato l'accaduto - e successivamente con elisoccorso all'ospedale di Catanzaro, nel quale è stato operato e successivamente ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata.

Sull'avvenimento stanno indagando i Carabinieri, per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.