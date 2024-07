Rendano Arena, martedì si balla in piazza con “voglio tornare negli anni 90”

Dopo il successo di “Teenage Dream”, con oltre tremila presenze, torna alla Rendano Arena un altro format musicale: “Voglio tornare negli anni 90”, il live show anni Novanta più grande d’Italia approderà a Cosenza martedì 9 luglio.

Uno spettacolo senza età, unico nel suo genere con ballerini, dj, frontman, mascotte e tantissimi effetti speciali, per rivivere la magia di un decennio iconico.

Due ore di divertimento, con tutte le canzoni, le hit o i momenti salienti degli anni ’90 che ci riporteranno indietro nel tempo, pensando magari a un ricordo della nostra vita. Sarà una notte emozionante, tutta da cantare e ballare con le hit di Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, 883, Corona, Eiffel 65 e molti altri.

L’evento è organizzato da “L’Altro Teatro” di Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno, e rientra nella storica “Rassegna L'Altro Teatro - #RestarLiveFest”.

Invece, il concerto degli Estro Plays Genesis “Seconds Out” che era in programma giovedì scorso, è stato rinviato a giovedì 21 novembre, alle 21, presso il Cinema A. Tieri di Cosenza. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data e saranno ricollocati tenendo conto del settore e dell’ordine di posto. Sarà comunque possibile richiedere il rimborso del entro e non oltre il 30 luglio.