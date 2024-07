Sorpresa a Bisignano: è boom di iscrizioni alla scuola dell’infanzia

Servizi per la prima infanzia, la parabola felice e crescente della sezione primavera istituita dal Comune di Bisignano: il numero dei bambini iscritti in questi 3 anni è salito notevolmente, arrivando a 19 e per l’anno scolastico 2024 – 2025 sono già diverse le richieste delle famiglie di poter vedere ammessi i propri bambini alla frequenza.

Successi e risultati sono stati celebrati nei giorni scorsi con la tradizionale festa di fine anno che, ospitata nel plesso Giardini ha visto la partecipazione del vicario Silvana Zita, delle famiglie, del personale educativo della Cooperativa Maya guidato da Teresa Pia Renzo e dell’Istituto comprensivo "G. Pucciano", del vicesindaco Elisabetta Cairo e dell’assessore ai servizi sociali Pierfrancesco Balestrieri che ha ribadito l’attenzione e l’impegno che l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Francesco Fucile ha inteso investire nel servizio educativo. Dedicata ai bambini di età tra i 2 e 3 anni, la sezione primavera rappresenta una classe ponte tra il nido e la scuola d'infanzia. Il servizio ha coinvolto 1 coordinatore pedagogico, 3 educatrici e 2 ausiliari.

"La sezione primavera rappresenta una parte importante del percorso di crescita del bambino, in quanto in questo contesto può sperimentare la sua voglia di autonomia e affermazione di sé, rispettando il suo bisogno affettivo e avendo certezza che, qualunque cosa accada durante le sue esplorazioni, ci sarà sempre una figura di riferimento pronta ad accoglierlo e sostenerlo" sottolinea Teresa Pia Renzo. "Durante l'anno educativo i bambini hanno partecipato a tutte le attività previste nella programmazione pedagogica. Oltre ad avere svolto una serie di laboratori didattici, ci sono stati anche incontri con i genitori sia in ambito educativo che di condivisione con alcuni laboratori. Vi è stata una fattiva collaborazione tra Cooperativa, Comune e Scuola".

Dai giochi olimpici di ieri e di oggi che ha visto tra le altre attività la simbolica preparazione atletica dei bambini per il lancio del giavellotto ed il laboratorio creativo per la realizzazione della bandiera; passando dalle iniziative dedicate alle giornate nazionali ed internazionali, come quella della Terra, della Famiglia, della Mamma, del Papà, della Memoria, dell’Abbraccio; fino al progetto Suoni, forme e colori con il quale i piccolissimi allievi hanno chiuso l’anno scolastico. Sono, queste, alcune delle iniziative che hanno scandito l’anno che da ora appuntamento a settembre.