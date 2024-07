A San Basile ritorna “La via dei supporti e degli antichi mestieri e sapori”

"Un viaggio nel passato tra atmosfere senza tempo con la possibilità di visitare le antiche abitazioni del centro storico che si animano accogliendo gli antichi mestieri, le mostre sugli oggetti dell'artigianato locale, ricami e costumi tipici degli albanesi d'Italia, mostre fotografiche e ovviamente la gastronomia attraverso un percorso di sapori identitari. E' "La via dei supporti e degli antichi mestieri e sapori" uno degli appuntamenti più attesi della programmazione estiva di San Basile alla quale l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Tocci sta già lavorando per dar vita ad una "undicesima edizione che promette meraviglie".

Lo afferma il vicesindaco dell'esecutivo arbereshe, Francesca Bellizzi, annunciando la data dell'appuntamento che coniuga tradizione e memoria, radici ed enogastronomia. "Il 12 agosto il centro storico si trasformerà in uno spazio multiforme capace - attraverso il tour tra i "supporti" - di regalare suggestioni e attrazioni, buona cucina e cultura, ai tanti visitatori che ormai lo scelgono come momento di aggregazione e socialità per conoscere da vicino uno dei borghi più belli dell'entroterra del Pollino".

"Le tracce del passato affiorano lungo le strade del borgo in un percorso che sottolinea ed esalta le origini, i sapori genuini della cucina popolare, gli antichi mestieri legati all'artigianalità delle manifatture. "La macchina organizzativa è già partita con grande passione e dedizione. La nostra amministrazione - sottolinea - è al lavoro per garantire un evento impeccabile, che possa accogliere al meglio tutti i visitatori e offrire loro un’esperienza indimenticabile".

"L'esecutivo del sindaco Tocci sta lavorando ad una programmazione estiva fitta di appuntamenti culturali tra i quali rientra a pieno titolo questo evento, che permetterà ai tanti turisti che ogni anno affollano l'evento di approfondire un percorso eno-gastronomico alla scoperta della lingua, delle tradizioni e della cultura arbereshe", continua.

La manifestazione trova il sostegno e la collaborazione dell’Ecomuseo, del centro anziani, della Proloco, del progetto SAI, dell'associazione socio - culturale Malemale Group ed il coinvolgimento di tutti i cittadini giovani e meno giovani volenterosi di condividere le tradizioni e la cultura di San Basile.