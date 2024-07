Lavori elettrodotto nel vibonese, disagi alla circolazione ferroviaria

Modifiche alla circolazione per alcuni treni tra Francavilla e Pizzo, lungo la linea Lamezia-Rosarno via Tropea, su ordinanza della Prefettura di Vibo Valentia (QUI) per consentire al gestore elettrico nazionale di effettuare degli interventi urgenti e indifferibili a un elettrodotto in prossimità di Pizzo.

Di conseguenza, i convogli della linea Tropea dalle ore 22 alle 6 di oggi, sabato 6, e domani, domenica 7 luglio, subiranno modifiche e limitazioni di percorso.

In particolare, per gli Intercity coinvolti è previsto il percorso alternativo sulla via Mileto e un servizio bus, mentre per quelli del Regionale è prevista la limitazione a Pizzo e Rosarno e l’istituzione di un servizio di bus.

Trenitalia fa sapere che potranno registrarsi aumenti dei tempi di percorrenza, ed i posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici e animali, a eccezione dei cani guida.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su App Trenitalia, al numero verde gratuito 800 89 20 21.