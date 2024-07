Migranti, previsto uno sbarco anche a Crotone: attivata la macchina dei soccorsi

Dopo lo sbarco avvenuto questa mattina a Roccella Jonica è previsto un nuovo sbarco lungo le coste calabresi, questa volta a Crotone. È stata attivata infatti la macchina dei soccorsi per l'arrivo di una motovedetta della Guardia Costiera che avrebbe soccorso in mare un numero imprecisato di migranti - tra le 70 e le 80 secondo le prime informazioni ricevute - che saranno sbarcate al molo Giunti.

Oltre alle forze dell'ordine che monitoreranno le attività, presente anche il personale medico per la profilassi sanitaria e per la prima cura sul posto, ed i volontari della Croce Rossa. L'arrivo della motovedetta (a bordo della quale sarebbero presenti anche donne e bambini) è previsto dalle 19:30 in poi.



Notizia in aggiornamento