Santa Domenica Talao, mezzi raccolta rifiuti in fiamme: in corso le indagini

Nella tarda notte di ieri, domenica 7 luglio, i Vigili del fuoco di Scalea sono intervenuti a Santa Domenica Talao a causa di un incendio di mezzi in disuso per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, di proprietà comunale.

Il rogo è avvenuto nella zona industriale del paese dove la società Mia srl - che ha in affidamento il servizio per conto di diversi comuni dell'alto Tirreno cosentino - ha il proprio centro di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

I veicoli, due Fiat Iveco, erano parcheggiati su un terreno adiacente al sito di stoccaggio e smistamento del materiale in completo stato di abbandono. L'intervento dei vigilfuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ai vicini cumuli di pattume ed altri insediamenti produttivi, tra i quali un deposito di gas.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulle cause.