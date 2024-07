Crotone di nuovo a secco: acqua chiusa per una riparazione urgente

Sorical comunica che per una riparazione urgente all’adduttrice dell’impianto di Crotone per il serbatoio di Vescovatello Alto, in località via Antiche Masserie, dovrà interrompere il flusso verso il serbatoio fino alle ore 17.00.

Tale situazione potrebbe comportare l’interruzione del servizio idrico nelle seguenti zone: Tufolo/ Farina, Centro storico, discesa S. Leonardo, viale Gramsci,viale Magna Grecia,parco Carrara, via G. Da Fiore, via Falcone, via Borsellino, parte di via 4 novembre, via Libertà, via Roma parte alta, via Venezia parte alta, Lampanaro, Poggio Pudano.