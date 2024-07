Passaggio di campana al Club Lions “Rossano-Sybaris”, Rosa Occhiuzzo nuovo presidente

Rosa Occhiuzzo

Significativo passaggio di campana del Club Lions “Rossano-Sybaris” dal Presidente uscente Domenico Pugliese al nuovo Presidente Rosa Occhiuzzo.

La cerimonia è avvenuta, domenica 7 luglio presso la Masseria “Pontì” nell'area urbana di Rossano ed è stata coordinata perfettamente da Maria Manfredi nel ruolo di cerimoniere dell'evento, alla presenza di numerosi ospiti, rappresentanti di diverse Associazioni del territorio e rappresentanti dei Lions provenienti dal Sud Italia.

Presente anche Don Pino Straface (Vicario Generale della Diocesi di Rossano-Cariati) che, nel corso del suo intervento, ha portato i saluti di Mons. Maurizio Aloise ed ha voluto augurare buon lavoro al nuovo Presidente del Club.

In seguito, poi, ha preso la parola il Presidente uscente, Pugliese, che ha tracciato il bilancio, anche attraverso una serie di immagini proiettate su un maxi-schermo, dei due anni alla guida del Club Lions “Rossano-Sybaris” in cui non sono mancati i doverosi ringraziamenti nei confronti dell'intero direttivo e non solo.

Numerose, tra l'altro, sono state le iniziative promosse dal Club nel corso di questi due anni nel segno della solidarietà e sostenendo una serie di eventi a scopo sociale.

Occhiuzzo, dopo l'investitura ufficiale e nel corso del suo intervento, ha ringraziato l'intero direttivo per la fiducia ed ha rimarcato tutto il suo impegno nel portare avanti, nel corso dell'Anno Sociale 2024-2025, una serie di progetti al servizio della collettività locale.

In seguito, poi, ha presentato il nuovo direttivo formato da Roberto Barbieri (Segretario), da Rosangela Palopoli (Tesoriere), da Andrea Campana (Cerimoniere) e da sette consiglieri.

Tanti gli auguri arrivati al nuovo Presidente con i migliori auspici di buon lavoro. Emozionante, poi, il taglio della torta ed il brindisi di auguri.