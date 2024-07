Piano Time, passeggiata musicale itinerante per scoprire i segreti “invisibili” di Tropea

Nel centro storico del borgo più amato della Costa degli Dei un evento musicale itinerante: si terrà lunedì prossimo, 15 luglio, a partire dalle 21.30, ed è Piano Time, tradizionale appuntamento della rassegna Armonie della Magna Graecia, giunta quest'anno alla XXVII edizione e promossa del maestro Emilio Aversano in collaborazione con l'amministrazione comunale di Tropea e con la Regione Calabria.

Nella stessa serata si potrà vedere alternarsi diversi artisti che si esibiranno negli angoli più suggestivi e caratteristici, offrendo un'esperienza indimenticabile agli amanti della musica e non solo.

Punto d’incontro, nel cuore della notte tropeana, è Largo Duomo. Il programma prevede un vero e proprio percorso musicale, assistito dal Prof. Pasquale Schiariti che svelerà i segreti più “invisibili” di questi angoli straordinari.

Ogni tappa sarà impreziosita da una diversa esibizione che spazierà tra diverse epoche e stili musicali, offrendo al pubblico una serata di grande varietà e qualità artistica: Sara Zito (soprano) e Ida Visconti (pianoforte) eseguiranno celebri arie d'opera tratte da "La Bohème" di G. Puccini; Enrico Vallone (chitarra) interpreterà musiche di Rodrigo, Lauro e Tárrega, portando il pubblico in un viaggio tra i capolavori del repertorio chitarristico.

E poi, Liliana Parisi (pianoforte) si esibirà con musiche di M. Murail e T. Jarrell, offrendo una performance di composizioni contemporanee di grande fascino; Eleonora Pisano (soprano) e Raffaella De Vita (pianoforte) presenteranno arie da camera di G. Puccini, aggiungendo un tocco intimo e raffinato alla serata. Il M° Emilio Aversano, al pianoforte, concluderà la serata con musiche di F. Chopin, il poeta del pianoforte.

La passeggiata partirà da Piazza Duomo alle 21.30 e snoderà attraverso il centro storico in un percorso tutto da scoprire. La serata sarà non solo un'occasione per godere delle note della migliore musica classica, ma anche per vivere pienamente il fascino del centro storico di Tropea e la magia che regala nelle notti d’estate, con le sue strade e piazze storiche che, insieme al panorama mozzafiato, faranno da scenario per questo appuntamento all’insegna dell’arte e della bellezza.