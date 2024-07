Moto Enduro, a Castrovillari lo Stone Wale Extreme

Dopo anni e gare di rodaggio, quest’anno, Castrovillari ospiterà lo Stone Wale Extreme 1° Episodio in programma il 15 settembre in località Conca del Re, via Fauciglio in Contrada Crancia.

Due mesi all’importante Trofeo Nazionale Enduro Extreme, Terza Prova, organizzato dal P.D. Racing Team AleGio317, inserita nel Settore Enduro Nazionale Acsi Motorsport e patrocinata dalla Amministrazione Comunale locale.

Alla gara si riuniranno appassionati provenienti oltre che dall’Italia anche dall’estero e sarà presente il campione nazionale di Enduro Estremo, Sonny Goggia, tenace pilota valtellinese del team Ahon, Squadra Corse Sonny Goggia.

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale Acsi Motorport e già si preannuncia un Trofeo di grande importanza con professionisti che faranno di tutto per dimostrare di essere i migliori e di certo non si risparmieranno.

La zona paddok sarà l’agriturismo Conca del Re, il campo di gara in Contrada Fauciglio di Castrovillari, vicino al canile comunale, facilmente raggiungibile anche dagli spettatori che potranno arrivarci comodamente in macchina.

I piloti iscritti e le moto in possesso di numero di partenza, avranno la fortuna di potersi allenare in una parte del percorso prima dell’inizio della gara.

Il tracciato sarà tecnico, divertente, scorrevole e di sicuro impegnativo. L’atmosfera sarà come sempre rovente, vietato abbassare la guardia in quanto il segreto dell’enduro è che nulla è scontato, nessuno sarà mai il favorito, perché l’errore, il calo di concentrazione è dietro l’angolo e tutti dal primo all’ultimo si giocano la vittoria.

Gli organizzatori sono al settimo cielo e promettono che le gare saranno emozionanti, senza esclusioni di colpi e battaglie fino all’ultimo metro, in alcuni casi anche dopo aver tenuto il pubblico presente, col fiato sospeso.