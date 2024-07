Poesia. Al via il Premio “Ettore Pensabene”, per le iscrizioni c’è tempo fino al ad ottobre

Ricco di novità il bando della quattordicesima edizione del Premio di Poesia di Incontriamoci Sempre Odv. L'edizione di quest’anno sarà difatti dedicata ad uno dei figli illustri di Reggio Calabria, della Calabria, del Sud: Ettore Pensabene, uomo di grande cultura, regista drammaturgo, che merita essere ricordato per l'impegno e la passione per l’arte ed il teatro.

Nel segno e nel solco di Ettore, Incontriamoci Sempre lavora da tantissimi anni per dare, con tanta umiltà, un piccolo contributo a livello sociale e culturale.

La stazione FS di Reggio S. Caterina in questi anni è salita alla ribalta dei media, anche nazionali, e soprattutto dei vertici delle Ferrovie: sede di piccolo Museo FS, è divenuta infatti un modello da imitare, così come recitava la presentazione della giornalista del Tg2 Rai nel servizio andato in onda durante la trasmissione “Tutto il bello che c'è” del 1 giugno 2021, in cui la stazione era stata protagonista a livello culturale nel lungo servizio dell’emittente pubblica.

Per quanto riguarda il concorso di poesia, che scade il 30 ottobre prossimo, la partecipazione è per le sezioni Italiano e Dialetto: i premi sono molto importanti per le varie sezioni, anche per le tante menzioni; premi realizzati dall'artista Adele Canale, dalle ceramiche del Maestro Seminarese Vincenzo Ferraro e dalle creazioni del maestro Orafo Michele Affidato.