Reggio Calabria. Regala una Poesia Stories incanta Piazza Carmine

Piazza Carmine a Reggio Calabria, si è trasformata ieri sera in un teatro a cielo aperto grazie a “#RegalaunaPoesia Stories – Fulmini di versi, senza scampo!”, un format culturale ideato da Roberto Modafferi, artista e performer reggino che con sensibilità e visione sta dando nuova linfa al panorama culturale cittadino.



Un incontro di parole, immagini e suoni



La serata d’apertura, dedicata al poeta Charles Baudelaire, ha segnato l’inizio di un ciclo di appuntamenti poetici che si susseguiranno per tutto luglio. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Mille Miglia, Etimologia Magazine e promosso da Clef Studio, ha unito poesia, arte e musica in un'esperienza immersiva e trasversale. Le foto dell'evento sono state realizzate dall'artista Chiara Gligora e la scenografia curata da Beatrice Valenza.



In occasione dell’inaugurazione, è stata presentata anche la mostra d’arte di Modafferi, “L’arte di perdersi e la grazia di trovarsi”, un percorso visivo e interiore che dialoga profondamente con il linguaggio della poesia. Le opere esposte hanno accompagnato i versi recitati, in un intreccio di emozioni che ha catturato il pubblico.

Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera è stata la performance musicale “Spleen” di Tommaso Laganà, in arte Conturbante, che ha condotto gli spettatori in un viaggio sonoro tra magia elettronica, suggestioni mistiche e ritmo narrativo.



Poesia da vivere



“Regala una Poesia Stories” non è solo uno spettacolo: è un’esperienza. Il pubblico non resta a guardare, ma diventa parte attiva del rito poetico. I versi risuonano tra le persone, si offrono in dono, si mescolano alle voci e ai silenzi, creando uno spazio di intimità collettiva, in pieno centro città.



Prossimo appuntamento: Alda Merini



Mercoledì 17 luglio alle 21:30 prossima protagonista sarà Alda Merini, la poetessa della luce e dell’ombra, del dolore e dell’estasi. Una serata tutta dedicata alla sua voce potente e fragile, in uno spettacolo che promette di essere profondo, leggero e travolgente.

Un invito a lasciarsi toccare dalle sue parole e a ritrovarsi, insieme, tra immagini, suoni e poesia.



Il format continuerà ad animare Piazza Carmine fino al 24 luglio, portando la cultura fuori dai luoghi convenzionali e restituendola alla sua dimensione più autentica: quella dell’incontro umano.