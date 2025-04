Successo a Reggio Calabria per l’evento #RegalaUnaPoesia

Si è tenuto come da programma, il 25 aprile alle ore 19:00, l’emozionante evento #RegalaUnaPoesia, che ha trasformato Reggio Calabria in un crocevia di poesia, arte e memoria. In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, la città ha vissuto un momento di intensa partecipazione culturale e civile, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e attento.



L’atmosfera si è caricata di emozione quando gli artisti hanno dato lettura a testi di autori come Alberto Moravia, Piero Calamandrei, Vinicius de Moraes e Federico García Lorca, accompagnati dalle raffinate note dei giovani musicisti della Scuola di Musica Giuseppe Verdi, diretti dal M° Sergio Romeo. La fusione di parole e suoni ha creato un’esperienza immersiva, toccando corde profonde nella memoria collettiva.



Tra i protagonisti della serata, l’artista Roberto Modafferi, dopo aver svelato la propria opera tagliando una tela, l' ideatore della performance ha dichiarato con forza: “L’arte è un ariete contro tutte le forme di dittatura e oppressione”, ribadendo il potere rivoluzionario della cultura. Lo stesso ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo libro di poesie, prevista per il 3 giugno, segnando la prosecuzione di un percorso che intreccia arte e impegno.

Accanto a lui, le artiste Carmela Salvatore e Fiorella Cogliandro hanno svelato opere ispirate al tema della giornata, nella postazioni di Piazza Duomo e Piazza De Nava, arricchendo la cornice visiva dell'evento con immagini potenti e simboliche.



L’evento ha goduto della partecipazione attiva di numerose realtà associative del territorio: Karma, Amaca, Magica Mistica Musica, Apice, Starlight Company, insieme alla Scuola Giuseppe Verdi e a Valentina Romeo con il suo progetto Etimologia Magazine. Un tessuto vivo di energie creative che ha dato forza e spessore all’intera manifestazione.

A dare ulteriore rilievo all’appuntamento, la presenza del Consigliere Metropolitano Filippo Quartuccio, che ha prestato la sua voce come lettore, testimoniando l’attenzione delle istituzioni verso le espressioni artistiche e culturali della città.



Il coinvolgimento del pubblico è stato sorprendente: attento, numeroso, commosso. Un chiaro segnale che l’iniziativa ha toccato corde autentiche nel cuore della comunità. Forse è davvero l’inizio di una tradizione annuale, capace di unire memoria e creatività, riflessione e bellezza.

#RegalaUnaPoesia ha dimostrato che la cultura può essere un ponte tra passato e presente, tra arte e coscienza civile. Un piccolo grande miracolo reggino, nato dal basso, che merita di crescere.